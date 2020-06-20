民黨籍前台東縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠譁然。對此，國民黨台北市議員王鴻薇警告，國民黨不能背書黃健庭，因為「背書黃健庭就是背書陳菊」，「監察院會成2022輔選院」，前總統府秘書長陳菊帶領的監察院在2022選舉必有任務和角色。

王鴻薇在臉書發文表示，蔡英文提名黃健庭，國民黨內一片愁雲慘霧，提心跳船，挖角，其實這絕不是蔡英文，陳菊最終目的。以陳菊的高度政治個性，過去賣力輔選經驗，未來監察院在2022選舉必有任務和角色。國民黨沒時間垂頭喪氣，得好好想想怎麼因應未來監察院可能的選舉操作。

王鴻薇臉書。（摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇稱，黃健庭不管怎麼優秀，不管怎麼不捨，國民黨就是不能背書黃健庭。否則將來監察院對藍營縣市首長和候選人怎麼下手，民進黨必然說「副院長是你們國民黨的耶！」

王鴻薇強調，她當然不是危言聳聽。看看之前的陳師孟怎麼樣的恣意妄為，對司法人員做追殺。陳菊政治立場不下陳師孟，陳菊操作手腕又更甚陳師孟，監察院以整頓官箴，打擊弊案之名調查，你能奈何？監察院以追查政治獻金，財產申報刨根刁難，你啞巴吃黃蓮。

王鴻薇直言，過去選舉期間，司法配合政治選舉動作並不是新聞。監察權有準司法權，連中選會都成輔選會，監察院在陳菊主政下，監察院變輔選院還會遠嗎？所以，人各有志。有家道中落的時候，有人要離開，不用懷憂喪志，因為未來路更險阻，時間和力氣不能也不必用來哀聲嘆氣！

(中時電子報)