大陸籍「海航5679號抽砂船」於今年6月3日凌晨5時許，到澎湖群島西南方經濟海域偷抽海砂約500公噸，海巡署於3日查獲，並帶回10名大陸籍漁工。因為防疫的關係，在進行隔離兩周後，檢方日前在興達港設立臨時偵查庭，檢察官訊問後向法院聲請羈押肖姓船長與船員共10人獲准。

「海航5679號抽砂船」在6月初到我國海域偷抽海砂，經專案小組調查，發現肖姓陸籍船長與船員等10人明知道澎湖群島西南方屬於我國經濟海域，於產量豐富，但仍到此處偷抽海砂，嚴重損害我國天然資源。

海巡署在查獲這艘抽砂船後，先送到台中隔離兩周。18日送回興達港的臨時 防疫偵查庭，由橋頭地檢署檢察官嚴維德、黃世勳等人進行訊問。

經訊問後，檢察官認為肖姓船長與船員共10人違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18 條罪嫌重大，這些人在台灣均無住所，且大陸抽砂船近年大量在台灣灘盜採海砂猖獗，有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時 )