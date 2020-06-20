前台東縣長黃健庭盼國民黨祝福，再出任監察院副院長，但國民黨指黃個人決定，無意獻祝福。新北市議員葉元之在臉書表示，黃健庭眼看通過無望，不退出也不行，只好拿國民黨當作下台階的藉口，他批評民進黨設陷阱讓黃健庭往內跳，最後黃無法被提名，也因此和國民黨決裂，同時轉移陳菊出任監察院長的爭議。

葉元之指出，黃健庭在接受總統蔡英文提名前，並未先徵得國民黨的同意，擺明沒有要得到國民黨的祝福。黃是在前天才告知國民黨主席江啟臣他的決定，江也只好尊重。

葉元之分析，至於為何黃健庭會這樣說，應該是因為他沒想到，提名他會遭受民進黨內部這麼大的反彈。黃一定是以為蔡英文和民進黨內部都已經講好了，所以才來告知國民黨。但是民進黨內部反彈這麼激烈，眼看通過無望，不退出也不行，只好拿國民黨當作一個下台階的藉口。

葉元之表示，他真的不相信，蔡英文貴為總統兼主席，權傾一時，做出這樣一個決定，民進黨內部敢反彈那麼激烈，所有平常護航蔡英文的立委都跳出來抨擊，連她的親衛隊林飛帆都敢出來打臉她。

葉元之認為，因此這可能只是一個套招，設一個陷阱讓黃健庭往內跳，最後黃健庭無法被提名，但也和國民黨決裂，使國民黨雪上加霜。另一方面，陳菊任監察院長的爭議，也因為黃健庭而被轉移焦點，得到喘息的機會，「真是圍魏救趙的高招」。

(中時 )