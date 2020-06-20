劉品言常在社群網站與粉絲分享日常生活，向來敢說敢言的她突然在Instagram限時動態寫下「接下來是一篇真心抱怨文，廠商們莫慌，朋友們別怕」，接著便分享網購內衣的心路歷程，不禁感嘆大胸女孩挑選內衣時的困擾。

劉品言IG限時動態。（圖／劉品言IG）

劉品言表示疫情關係，多了不少網購的機會，但疑惑的是買一般衣服沒有尺寸問題，但是內衣就永遠小一號，總是沒有一件合穿的，即便認真對照尺寸表，最後仍然是穿不下，由於試了3間不同品牌都出現同樣問題，讓她不禁感嘆：「能不能照顧一下大胸女孩兒們的需求？能不能給我一件真實的D而不是塞了水餃當D」，更向網友求救：「請問這樣我應該要買到幾號呢？」

最後劉品言也向所有賣家喊話，「難不成大家網購點size還不能對自己誠實嗎？不然為何你們要這樣設計這巧思呢？還是哪個廠商願意聽聽我們的需求啊？！」不過抱怨完則立刻怒吃一堆零食，來宣洩心中不滿情緒。

(中時電子報)