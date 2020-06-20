42歲李姓男子，3月在網路上傳一段影射蔡英文總統「做票」的影片，刑事局認為他散布假訊息，依違反《社會秩序維護法》送辦，但法官認為影片質疑內容，屬言論自由範疇，裁定不罰。但刑事局認為影片迄今仍持續在網路散布，再依《刑法 》侮辱公署罪偵辦，發函通知李男20日上午到案說明。

昨日網路出現號召民眾一起到刑事局聲援李男的影片，表示如果人人沉默，那就無疑鼓勵了施政者越發趨向非正義。今日上午即有30多名民眾手持國旗、布條、旗幟等到場聲援抗議，轄區信義分局派遣警力到刑事局外維持現場秩序，並舉牌警告行為已違法。李男隨後在10點現身，快速進入刑事局內接受偵訊。

刑事局表示，依社維法送辦法院裁定不罰後，李男又於社群媒體上傳影片，中央選舉委員會於6月16日函文正式告發有侮辱公署之嫌，警方是依法通知行為人到案說明，群眾目前已陸續散去，無脫序情事發生，後續將依調查情形據以憑辦。

(中時 )