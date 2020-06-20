由邱勝翊、任容萱主演的《覆活》20日將播出完結篇，邱勝翊與任容萱在最終回遇上生死關，2人進入命運隧道擁吻彼此道別，回顧這場「隧道之吻」，邱勝翊說：「現場全都是蚊子，一直被牠們影響，基本上是在比較克難的地方拍出這唯美的吻戲。」加上環境偏僻，上廁所要走半小時，任容萱開玩笑說：「我更記得的是什麼時候要揪團上廁所，真是印象最不深刻的一場吻戲了」。

邱勝翊、任容萱從相遇那刻起，歷經幾波生死劫難，還好都化險為夷，過程中，彼此漸漸產生愛戀、最後發展成男女朋友。任容萱形容最後一集這場吻戲：「又是幸福戀愛、又是分手痛苦、又是親吻，這場戲真的太折磨人了！」這個吻，連邱勝翊都嚐到有離別的滋味，「好像真的要說再見的感覺，感覺永遠不會再見面，內心真的蠻難過的。」

其中劇情裡還設計了一面隱形牆，阻擋畢克葳（任容萱飾）再往前與程佑寬（邱勝翊飾）會合，任容萱說，為了要想像有這面牆存在，現場工作人員在地上擺了一個界線，讓她參考用，「也有想像自己曾經撞到透明玻璃門的那種感覺。」

最終回邱勝翊和黃仲崑在頂樓的對決情節，邱勝翊覺得蠻High的，因為這種諜對諜的戲碼，過去只能在看香港警匪片時過過乾癮，沒想到竟然會有機會實際演出類似橋段。「自己頭一次拍這種諜對諜開槍、中槍的劇情，很新鮮。那時也想像自己像是拍經典港片『無間道』裡頂樓與敵人對決。」邱勝翊笑說，拍這場戲的時候，自己特別剪接了一小段畫面配上電影音樂，並請黃仲崑跟他擺出相同的姿勢，kuso一下。

邱勝翊透露，過程中有段開槍鏡頭，是要把玻璃射破，原本是現場安排工作人員來執行，但因為他實在是太好奇、太想親自嘗試，因此在劇組萬全準備好情況下，邱勝翊親自上場，完成這顆鏡頭畫面，一射擊完，他難掩興奮心情，直說：「很有成就感！」

《覆活》從開播以來至今在愛奇藝台灣站、LINE TV兩大OTT平台累積近800萬點擊數，海外授權遍及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲及東南亞等地。同時在網路溫度計台劇網路聲量中，《覆活》在播出期間更穩坐全台偶像劇、類型劇之冠。

《覆活》邱勝翊、任容萱隧道吻別。（八大提供）

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