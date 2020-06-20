新北市長侯友宜今（20日）視察基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（20日）視察基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（20日）視察基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程。（葉書宏攝）

關於台北市Youbike升級2.0版，未來新北市研擬不跟進，新北市長侯友宜今（20日）視察基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程時表示，新北市若升級2.0版又要再花5.7億元，「有浪費公帑之嫌！」

侯友宜表示，因最近台北市合約到期，新北市合約明年到期，業者從1.0版升級2.0版，系統卻無法相容，就要把原有的1.0版廢除，對於新北市而言，1.0版已經斥資9億元，若升級2.0版又要再花5.7億元，「有浪費公帑之嫌！」所以必須要另外思考，有無其他替代方式，市府謹慎評估中。

侯友宜也說，尊重北市府升級為2.0版，會進一步與北市協商，一切以雙北市民權益為保障優先，讓雙北市民使用Youbike不要出現落差，「使用起來方便才是我們的目的。」

侯友宜表示，雙北市一向有合作機制，在合作機制體系下讓兩位交通局長好好協商，讓升級為2.0版是有價值、有意義的，雙北市一定會採取合作態度。

(中時 )