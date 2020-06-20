一名外包廠商前派遣市府人員，在網路PO出著清涼照，還自稱「市府俏祕書」，掀起熱議。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

台中市議員陳世凱抨擊，如果外包廠商的派遣人員必須陪公務人員飲酒作樂，絕對是陋習，要求市府規範。（盧金足攝）

一名自稱「市府俏祕書」辣妹，在網路PO文稱與市府人員飲酒脫序行為，建設局長陳大田20日澄清，該名人員非市府員工，是顧問公司依2018年契約規定派駐建設局的派遣職工，稱與市府員工外出飲宴，政風、人事室調查，確認無飲酒情形，已向該公司反應去職，藍綠議員都痛斥，不只針對拍照的辣妹，也要調查廠商是否亂來，「不要讓市長一張白紙被滴黑點」。

台中市議會民進黨團總召陳世凱指出，「來市府上班，竟然出現要讓我們的公務人員或長官覺得開心的脫序事件」，市長盧秀燕有必要出面說明，要求市府員工包含派遣人員，應該做什麼樣的規範與界線。

陳世凱表示，市府有去了解這名「俏祕書」業務內容是什麼？飲酒作樂也是她的工作？市政府在公務機關任何一名派遣人員，不會在合約要求需要飲酒作樂，如果外包廠商的派遣人員必須陪公務人員飲酒作樂，絕對是陋習，要求市府規範。

陳世凱痛批，在上班時間飲酒作樂，這樣子對嗎？如果在上班時間要求派遣人員必須配合，他們除了執行公務之外，還必須陪吃飯、喝酒，這樣對嗎？如果有做這樣的事，市府要不要懲處？

這名自稱「市府俏祕書」的辣妹，穿著清涼，外包廠商派駐市府期間，還到市府各機關拍照打卡；市議員黃健豪憂心這名「俏祕書」是否處理機祕公文，破壞市府形象。

市議員賴義鍠強調，用膝蓋來想就知道，如果這名「俏祕書」喝酒可能涉酒駕，來市府幫忙還是來幫倒忙？不只針對拍照的辣妹，廠商是否這樣亂來隨便，「市長一張白紙被滴黑點」，以前沒有準則規範，還好不是出人命，依法行政依法辦理，市府要勇於任事處理。

賴義鍠說，這種事或許以前曾發生，但對清廉的盧秀燕來說，一點汙點就看出來，市府訂出規範不能再犯。

對派遣人員行為出槌，陳大田強調，市府發現此事後，也要求廠商立即處理，由於派遣職工行為脫序，廠商已要求其離職，調回原廠商單位，建設局將嚴格要求廠商妥善選任派駐人員，確保廠商履約成果與品質。

陳大田表示，為維護建設局及所屬機關辦公場域秩序及紀律，訂定《廠商派駐台中市政府建設局及所屬機關人員應行辦公行為守則》，請廠商派員進駐建設局及所屬機關辦公場所時，未來廠商駐派到市府內的員工，雖與市府無契約勞僱關係，但仍須遵守相關規範。

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(中時 )