友訊(2332)近日宣佈，正式取得A10 Networks(美商睿科網路)在台灣的代理權。A10 Networks是全球智慧和自動化網路安全解決方案領導廠商，提供企業一系列高性能安全應用解決方案。透過深度機器學習實現智慧自動化，全系列產品涵蓋應用交付負載平衡、DDoS防禦 、IPv4移轉IPv6、雲端運算及虛擬化全方位解決方案。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，友訊長期以來致力於提供企業客戶全方位的資安與網路解決方案，A10的系列產品能為最具挑戰性的網路環境提供跨地端和雲端的資安解決方案，藉由與A10的攜手合作，能與友訊自有品牌的企業產品及代理產品形成互補與銷售綜效，以協助客戶因應市場SaaS應用的日益增多，以及向多雲部署的快速遷移等網路變化。

A10 Networks台灣區總經理韋嘉(John Wei)表示，A10 Networks 在關鍵應用交付(Application Delivery)及資安防護領域很早就走在全球最前端並深獲台灣各客戶群的肯定，友訊擁有豐富多元的解決方案整合經驗，並於台北、新竹、台中、高雄都設有在地服務的專業技術團隊，相信與友訊專業團隊攜手合作，能提供更即時有效率的技術服務，進一步共同拓展台灣的市場，將A10 Networks高可靠度解決方案推展至客戶端，為客戶在數位轉型趨勢下能做好萬全準備，迎接未來的挑戰。

(時報資訊)