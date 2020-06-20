英特爾宣布推出第3代Intel Xeon可擴充處理器，及其新增的硬體和軟體AI產品組合，加速客戶在資料中心、網路和智慧邊緣環境中，AI和分析工作負載的開發與使用。作為業界首款內建支援bfloat16的主流伺服器處理器，英特爾全新的第3代Xeon可擴充處理器使人工智慧(AI)推論和訓練能夠更全面地透過通用型CPU來部署，以因應包括圖像分類、推薦引擎、語音辨識和語言建模等應用的需求。

第3代Intel Xeon可擴充處理器和Intel Optane persistent memory 200系列已經開始出貨。今年五月，Facebook宣布其最新開放式運算平台(OCP)將採用第3代Intel Xeon可擴充處理器。其他領先的雲端解決方案供應商包括阿里巴巴、百度和騰訊也宣布將採用下一代的處理器。一般系統供應商(OEM)預計於2020年下半年將可全面出貨。Intel SSD D7-P5500和P5600 3D NAND SSD現已上市。Intel Stratix 10 NX FPGA預計將於2020年下半年上市。

人工智慧和分析法為金融、醫療保健、工業、電信和運輸等眾多產業的客戶開啟新的機會。IDC預測至2021年，將有75％的商業企業應用程式使用AI人工智慧。到2025年，IDC估計全球所有資料當中，將有約四分之一為即時創建的資料，資料成長量當中有95%來自於各種物聯網(IoT)裝置。英特爾新的資料平台，結合使用英特爾AI科技的眾多合作夥伴生態系統，讓企業能夠更佳地透過布署AI與分析服務來從其所擁有的資料獲利。

第3代Intel Xeon可擴充處理器(代號為 Cooper Lake)為英特爾4插槽和8插槽處理器產品的升級版本。該處理器專為深度學習、虛擬機器(VM)密度、記憶體內建資料庫、關鍵任務應用程式和分析密集型工作負載而設計。與已上市五年的4插槽平台同類產品相比，針對更新既有基礎建設的客戶，可以預期在常見工作負載的效能平均提升1.9倍，虛擬機數量則最高提升2.2倍。

作為第3代Intel Xeon可擴充平台的一部分，英特爾也同時宣布Intel Optane persistent memory 200系列的上市，其可為客戶提供每一插槽高達4.5TB的記憶體，以管理資料密集型工作負載，例如記憶體內建資料庫、高密度虛擬化、分析和高效能運算。

(時報資訊)