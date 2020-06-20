前桃園市警局普仁派出所員警李國漢執行掃黃專案時，不但恐嚇業者「不會做人就弄你」，還私下扣押賣淫陸籍女子證件索賄6萬元，最高法院日前駁回李的上訴，判刑12年定讞。

李國漢2016年間在桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所擔任警員，同年9月19日，他執行查緝妨害風化案件的「靖黃專案」，未將涉嫌賣淫的大陸何姓女子帶回派出所製作筆錄，也沒有製作臨檢表即下令收隊，私自扣留何女的入出境許可證。

事後應召業者透過關係向李探詢能否私下處理，李男說要看誠意，還說「生意作這麼大，也不會做人，不弄你們要弄誰」「找我處理就對了」，索賄6萬元，業者前往調查局桃園市調查處報案，李男透過友人收取款項後，遭調查官全程蒐證錄影後逮捕查獲。

桃園地院一審認為，李男為圖一己私利，向色情業者要求賄款，嚴重損害國民對於執行公務之專業性、不可收買性及廉潔性之信賴，將他判刑10年8月，高院則認為李觸犯違背職務要求賄賂罪事證明確，且身為有調查職務之人犯此罪應依法加重其刑，改判12年。最高法院駁回李的上訴，全案定讞。

(中時 )