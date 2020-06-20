新冠肺炎疫情趨緩，各國鬆綁邊境之際，中央流行疫情指揮中心宣布，醫事人員出國禁令7月起解除，除非特殊原因，否則仍然不建議出國。若有必要出國，必須取得主管同意，返台後居家檢疫14天，第15天進行PCR採檢後，可在適當防護下返回工作崗位。

◎抗議中火上街頭？盧秀燕籲中央與台電可憐中部人

台電未來不排除重啟中火2、3號燃煤機組，市議員建議號召民眾走上街頭抗議，台中市長盧秀燕20日在議會答詢時表示，民意已經展現了，拜託中央跟台電可憐中部人、可憐台中人，希望中央與台電能夠跟我們一樣，重視中部人跟台中人的健康，民眾的健康是無價的，以維護民眾健康為第一優先、最重要的考慮。

◎女嬰遭套袋埋沙灘 狠心父母遭聲押禁見

桃園7月大女嬰疑遭印尼籍龍姓父親和台籍陳姓母親聯手虐死，冰存多日後再夥同林姓友人棄屍新屋沙灘，警方昨循線開挖尋獲嬰屍將3人送辦，桃檢漏夜複訊，20日凌晨依遺棄致死罪嫌將女嬰父母向法院聲押，林女則限制住居。

◎台鐵彰化段事故8850人受延誤 死者遭撞原因曝光

台鐵由新竹開住嘉義的2103次區間車，上午7時許行經彰化路段平交道時，撞上一名路人，路人當場死亡，台鐵西部幹線以西線單線行車，10時4分恢復正常通行，由於當時為上班尖峰時段，約8850名旅客延誤，而鐵路警察初步研判，死者日前才檢查出腦部腫瘤，疑似心情不佳自殺。

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(中時電子報)