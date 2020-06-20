健保醫材自付差額上限引發醫界反彈，醫界認為此舉令衛福部長陳時中跌落神壇。對於此一說法，陳時中今早出席台大醫院125週年院慶活動時笑言，自己本來就不在上面。對於昨日健保會後有付費者代表出面支持訂定上限是否打臉上週的決策，他表示昨天討論的是新醫材，與先前討論的不一樣。

健保署上周二祭出差額給付新制，為8類醫材訂定民眾負擔的天花板價格，引發醫界反彈，短短5天就收回政策。昨日的健保會針對「經導管置換瓣膜套組(TAVI)」進行討論，付費者代表表示支持訂定差額給付上限，被視為打臉了上周的共識。

陳時中今接受媒體聯訪時否認打臉一事，且上周的會議也有取得共識。基本上，在分類方面是否恰當，可以請專科醫學會來討論，而上限對市場是否衝擊太大也有爭議。

他表示，過去2019年12月以前的醫材，差額負擔主要是定額在付，以白內障的水晶體為例，不管醫材多少錢，健保負擔的價格都一樣是2744元，新納入差額給付的醫材則是根據效益來付，健保給付2到4成，和舊的醫材是不一樣的事。

對於健保費調漲一事，陳時中則說，年底勢必要增加健保的規模，否則費用會不足，接下來要如何調漲，符合社會的期待，現在還在談。至於改成家戶總所得是否有可能？他則說還沒有看到那裡，因會衝擊到家戶的概念，實施起來比較困難，還需要審慎討論。

社保司司長商東福表示，過去幾年前，因為健保安全準備較多，保費曾經調降，造成「水龍頭」調小。雖然每年都會調整，但還有一些政策是需要長期去推動的，近期政府就有推動C肝補助，由公務預算支應，以幾年的時間找出病患，以有效的藥物治療，盼能達到根除C肝的目標。

對於部長希望增進醫療品質，商東福表示，明年計劃推動3項措施，包括醫院護佐納入健保、精進社區精神照護、加強慢性病照顧，所需要的費用確實會增加，但政府計劃比照C肝，將公務預算挹注，藉此減少費率提升的幅度。對於接下來費率如何漲，還需經過健保委員的討論。

(中時 )