為鼓勵雇主進用身心障礙朋友及協助身心障礙朋友就業，全國依「身心障礙者權益保障法」規定進用身心障礙者截至3月統計，義務單位共計1萬7560家，已足額進用單位1萬5803家，占89.99％，應進用身心障礙者5萬8641人，實際進用8萬3192人，超額進用41.87％，相較2019年同期，在義務單位、足額進用單位數及實際進用人數皆略為增加。

勞動部勞動力發展署官員表示，勞動部所屬各分署及各縣市地方政府等300餘個就業服務據點均可提供身心障礙朋友就業媒合服務，依勞動部最新公告名單，2020年2月、3月連續未足額進用的義務單位中，12家公立義務單位均不足額僅1人，私立義務單位以緯創資通股份有限公司及廣達電腦股份有限公司3月份不足進用13人為最高，其次為台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用11人、大立光電股份有限公司及華邦電子股份有限公司不足進用10人。

勞動部勞動力發展署官員指出，從第1季連續未足額進用單位改善情形來看，公立單位臺中捷運股份有限公司在1、2月均不足進用2人，經積極召募已於3月份達足額進用。私立義務單位中，2020年1月份連續未足額的星展銀行及2月份連續未足額的鴻齡科技公司，經臺北市政府輔導後分別於2月及3月足額進用。

勞動部勞動力發展署官員解釋，私立義務單位主要是因為產線大量進用員工致法定應進用身障員額增加，釋放職缺多需具備專業技術，未能及時尋覓適合專長的身障者，已請地方政府加強輔導改善。

勞動部勞動力發展署官員說，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務協助投入職場就業，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士投入職場。

(中時 )