北市府今舉辦「全市登革熱防治清除孳生源行動日」，12行政區同步清除鄰里環境中的孳生源，防治登革熱。（北市環保局提供／譚宇哲台北傳真）

夏天是登革熱流行季節，北市府今天動員12行政區、超過1000位環保志、義工與市民，舉辦「全市登革熱防治清除孳生源行動日」，清除鄰里環境中的孳生源，防治登革熱。

北市環保局表示，今年與國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，成立「台北市蚊媒監測中心」，篩選北市商業區、住宅區、近山區住宅及近農地住宅執行病媒蚊密度調查監測，透過監測病媒蚊活動強度，掌握病媒蚊棲群密度及消長，擬定相關應對防治措施。

此外，針對捕獲病媒蚊進行NS1快篩檢測，檢測病媒蚊是否帶有登革熱病毒；並對北市病媒蚊種原採集送回南部「國家蚊媒傳染病防治研究中心」實驗室試驗，找出最合適的藥劑及有效濃度，以精準投藥並避免產生抗藥性。

環保局指出，雨後積水是登革熱病媒蚊的孳生溫床，家戶普遍利用屋頂、陽台、室內、門前、牆邊及路旁等空間種植盆栽綠化居家環境，若沒有做好日常維護管理，容易成為病媒蚊孳生源。

環保局強調，登革熱防疫須從平日做起，不讓蚊子幼蟲生長就能避免傳播登革熱，民眾應仔細巡檢居家內外周圍容易積水容器，做到「巡、倒、清、刷」四步驟，經常巡檢、倒掉積水、減少容器並徹底清潔、刷除蟲卵，才能有效防止病媒蚊孳生。

(中時 )