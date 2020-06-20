YouTuber反骨男孩（Wacky Boys）因為模仿黑人抬棺，將臉部塗黑遭砲轟種族歧視，即便發出聲明仍阻擋不了批評，19日他們決定下架影片表達反歧視的立場，也說明拍這支影片的動機和現在的心聲。

最新影片中，反骨男孩找來黑人YouTuber嗩吶討論歧視議題，嗩吶表示能理解反骨模仿的用意，但把臉塗黑的行為太受爭議，因為黑人遭受歧視的歷史太黑暗，且影片放在YouTube會被全世界的人看到，萬一被外國媒體發現，有可能會被扭曲原意，反過來支持譚德塞曾抨擊「台灣人歧視黑人」的言論。

反骨表示會拍模仿抬棺的影片，單純是因為這支影片很紅，而不在抬棺的人是否為黑人，也不是因為好笑，加上不是第一次模仿黑人，其他YouTuber甚至演藝圈仿效黑人的例子也很多，所以才會上傳該支影片，沒想到掀起那麼大的波動，酷炫坦言不了解黑人的歷史和文化，深感抱歉，但也認為這是自己的工作，卻被外界放大、扭曲本意，內心覺得很難過，最後因為影片造成觀感不佳，討論過後決定下架，強調他們是反對歧視。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時電子報)