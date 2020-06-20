外傳前台東縣長黃健庭被提名出任監院副院長，因藍綠內部都「罵翻天」，綠營內部已傳出「沒可能了」的說法。藍營高層則私下透露，黃健庭是被看好的藍營青壯派，同為青壯派的黨主席江啟臣更不只一次將他視為「活棋」，當初江選上黨主席，優先鎖定的國民黨秘書長人選就是黃健庭。此外，「罷韓」投票前，江啟臣也曾親自勸進黃健庭是否可遷戶籍到高雄備戰補選，但黃都未同意。因此，當黃健庭直到提名公佈前最後一刻才告知江啟臣，江啟臣震驚之餘，也很不諒解黃健庭為何不早點講，讓他措手不急，更當著黨內幹部的面，感嘆真會「氣死」。

或許因得知藍綠都對任命很有意見，黃健庭從昨日下午直到今日，兩度對媒體表態。黃健庭昨日還強調不會主動退出提名，但今天上午語氣已經沒有那麼堅定，面對媒體詢問綠營內部反彈很大，層峰有考慮取消任命之說，黃健庭語氣無奈的說，當前政治氛圍就是如此，他只能接受。他還說，若國民黨都不能接受這項任命，要民進黨沒意見當然就更難，言談間對於國民黨未「給他祝福」，還是耿耿於懷。

藍營高層人士則回應，黃健庭不必感嘆國民黨「未給祝福」，畢竟江啟臣相當看重黃健庭，包括尋覓國民黨秘書長、或參加高雄市長補選，江啟臣第一個想到的都是黃，還曾親自勸進，但都遭黃健庭拒絕。

但就在江準備提出改革委員會報告、並要求立院黨團在立院臨時會嚴審監委人事案，以重振國民黨聲勢之際，但卻突然傳出黃健庭出走訊息，打亂江佈局，黃健庭甚至直到府方要開記者會之前，才面告江啟臣，傳出江啟臣對此十分不爽「真心換絕情」，雖然公開受訪時還是保持風度，但江在昨日出席改革委員會會議時，卻被媒體拍到他與黨內人士交談時唸唸有詞，直呼「氣死」。

資深藍委說，國民黨才歷經「罷韓」、高雄市議會議長墜樓身亡的雙重震撼，全黨不僅低氣壓，揚言大動作反制聲浪方興未艾，黃健庭卻在此時，以政黨和諧為由要國民黨對他出走「給予祝福」，相當突兀。即使江啟臣個人基於與黃的私誼「睜隻眼閉隻眼」，黨內也不可能坐視，就算最後該任命案翻盤、國民黨未祭出黨紀處分，黃健庭已嚴重打擊江啟臣威信，短期內恐怕也很難再於黨內立足。也難怪藍營內傳出陰謀論，質疑該項提名考量背後「很不單純」。

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(中時電子報)