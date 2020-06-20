台灣電信業究竟是幾「雄」成為近期股東會董座們必考題，不諱言的確為向來中規中矩的電信業注入了不少話題性，也成功為即將開台的5G增加曝光度，只是回歸消費市場，消費者真的在意誰是「雄」嗎？比起爭面子，相信在步入5G的同時，電信業有更多必須面臨的課題。

市場盛傳中華電(2412)計畫在7月1日開台5G，且高層資費已經拍板，月租費999元起，吃到飽則是1399元起跳，台灣進入5G新世代倒數計時，從5G頻譜競標完成後，遠傳(4904)、台灣大(3045)針對台灣到底是「電信三雄」或亦是「電信雙雄」的口水戰也從未少過，本周連續兩天台灣大、遠傳股東會接棒登場，也使得「電信雙雄」的議題再度炒熱，兩位身價高達幾十億美金的董座也首度針對此議題交鋒，也讓該話題的層級從「總座」直升「董座」，後續隨著5G的開台，電信業之間的較勁看來只會再更多不會更少。

台灣從3G一路走到4G，奠定了電信三雄的格局，在各項資費、優惠上也往往都是近身肉搏戰，台灣大、遠傳緊追老大哥中華電腳步，使得三雄彼此間的差異性有限，故搶客戶、拚聲量早已不是新聞，眼看台灣即將迎向5G，電信業的4G投資卻尚未完全回收，5G已經開始燒錢，這和當初從3G走向4G的歷史背景完全不同，故當下電信業當然要拚一拚面子，也使得「電信雙雄」的話題持續上綱。

回顧這一場「電信雙雄」之爭，起源於5G競標結束後，遠傳總座井琪以頻譜數量來首度詮釋「電信雙雄」，點燃此火種，這使得台灣大相當不服氣，總座林之晨多次在臉書「暢所欲言」，談財報、讚momo，言下之意似乎暗示，電信「獲利王」也不是好惹的。

「都被另外兩家欺負、人家說我們不是雄」，週四股東會，台灣大董事長蔡明忠第一次針對「電信雙雄」說幽默回應，隔日，遠傳股東會董事長徐旭東也表示，「5家都是雄」，兩位經營者都展現了該有的高度，畢竟在商場上見過大風大浪的董座們明白適度的口水戰可以帶動產業氣氛，但一旦過了就不必要，畢竟商場講求「以和為貴」。

站在消費者立場來說，電信不論是「三雄」、「雙雄」、甚至是「五雄」或許不是那麼重要，資費、網絡品質或者是5G的內容牛肉才是消費者真正關心的，誰是「雄」、誰不是「雄」，對於申辦資費的消費者來說，可能只是「who cares」，所以各位電信業的「雄」們，比起5G爭面子，或許基礎建設、匯流內容甚至資費規劃更重要的許多。

(時報資訊)