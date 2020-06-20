辣椒(4946)今天舉行股東常會，除承認108年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案外，並通過辦理減資彌補虧損、出售子公司是碩辣椒(6736)股權。董事長鄧潤澤指出，2020年紅心辣椒本業有兩款遊戲支撐，但還是相當辛苦，不過，明年將有一款國際級大作上市，這款遊戲期待度高及遊戲生命週期長，辣椒本業可望由虧轉盈，加上業外處分子公司股權挹注，2021年辣椒營運狀況將轉佳。

辣椒108年營收3.38億元，年減17.57％，稅後虧損1.94億元，每股虧損7.11元。股東會通過減資彌補虧損案，至去年底帳上累積虧損約1.66億元，將減資約1.37億元，減資比例50％，減資後股本約1.37億元，股東會後送交主管機關核准，預計今年11月中旬完成減資。

辣椒今年陸續推出兩款遊戲，其中一款已經上市，為《全民打棒球2 Online》原廠重新為台灣量身打造的全新遊戲《全民打棒球REMASTERED》；另外一款本周剛剛公布，代理韓國遊戲公司STAIR GAMES開發的MMORPG手遊《阿比斯之怒》，這是STAIR GAMES自製遊戲首次於海外發行的記錄，預計今年9月登台，估計這款遊戲一個月營收能貢獻2000萬元，目標希望到5000萬元/月以上，目前版本優化中。辣椒今年本業還是很辛苦，靠棒球手遊支撐，今年本業難轉虧為盈。

不過，辣椒已經與日本首屈一指的國際級遊戲開發大廠簽訂旗下期待度直逼《黑色沙漠》的PC線上動作RPG代理權，預計於明年第2季推出，將會是明年本業重點項目，希望一個月營收貢獻能到2億元以上。

業外部分，今天股東會也通過出售子公司碩辣椒部分股權，原本在去年12月3日董事會決議處分1164張，每股處分價格以不低於35元，但碩辣椒股價因市場價格波動劇烈，決議暫緩。而在今年3月24日董事會再次決議，處分碩辣椒張數2000張，每股處分價格以不低於18元為限，由於碩辣椒近期興櫃價格重回80元之上，辣椒處分收益跟著水漲船高，對今年及明年獲利都有幫助；未來釋股後，辣椒對碩辣椒持股比例降為38.79％。

(時報資訊)