家電3C通路今年以來也略受惠疫情下之「宅經濟」，全國電（6281）5月營收成長力道加大，5月營收20.17億元，年增率達15.44%，今年1~5月營收77.7億元，年增6.36%。6月至今台灣氣溫直線飆升，有利冷氣銷售成長挹注業績。
瞄準畢業潮，全國電子推出獨家限定青年就業獎勵計劃，祭出電腦購機現省1萬元，力挺畢業新鮮人就業。
6月畢業季，接著畢業生們的求職旺季到來；初入職場，一台CP值高的筆電幾乎是準社會新鮮人的必備，觀察到畢業生的購機需求，全國電子特別與ACER品牌攜手，準備500台全國電子限定獨賣款-ACER 15.6吋效能i7混碟2G獨顯戰鬥筆電；畢業生或在學學生在7月1日前至活動頁面上傳畢業證書或學生證，立即可以用24,900元的超值價格將市價34,900元的筆電帶回家，現省1萬元，全台限定500台。
此外，全國電12日股東會，通過將發放每股4元現金股利，預定7月1日除息。以本周五收盤71.8元計，殖利率達5.57%。
全國電今年因應疫情導致之不確定性，主要營運重點在於深化雙品牌策略、線上線上購物體驗整合以及會員經營。
全國電新通路品牌Digital City將持續展店，全國電子門市則進行汰弱留強的或進行門市改裝，維持品牌競爭力。
全國電子線上購物平台於去年11月上線，提供消費者線上線下完整的購物體驗。同時將強化會員經營，以消費者的需求為核心，並輔以數位行銷，為成長再添動能。
(時報資訊)
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