雖然世界各國正逐步重啟經濟之際，世界衛生組織向全球警告，由於當前大流行仍繼續加速，18日單日確診創下15萬人的新高，其中又以美洲地區新增數最多，當前全世界疫情已進入新的危險階段，呼籲各國政府防疫解封與人民對此感到疲乏之際，仍希望審慎以對。

據路透社報導指出，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會表示，WHO於18日獲報新增超過15萬起新冠病例，為大流行以來單日最高增幅，其中將近一半病例來自美洲，而南亞和中東通報的病例也占大宗，藉此敦促各國政府與民眾保持高度警覺，並表示「全世界正處於新的危險階段」。

譚德塞表示，或許許多民眾受夠了天天待在家，這可以理解；各國急於開放社會和經濟活動，也是可以理解，但病毒仍在迅速傳播、依舊致命，多數民眾仍然容易受到感染。

此外，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）也特別點名過去24小時內死亡已達1230人的巴西，並表示該國的確診者中，有12%是醫療人員，萊恩也同時向他們的勇敢表達敬意。

對於各國正逐漸解封但擔憂第二波疫情時，萊恩也呼籲各國採取科學途徑，「現存的封城措施仍需根據數據，小心地執行，否則根本不知道病毒會從哪邊有機會驚嚇到你」。至於正在研發的疫苗，WHO官員也表示仍在進行大規模測試中，「雖然要找到疫苗並無不可能，但這仍是一趟艱難行程」。

報導指出，截至19日為止，目前全球已有853萬人確診新冠病毒、45萬人死亡。

(中時電子報)