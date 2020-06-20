王彩樺大女兒（左圖）神似港星袁詠儀（右圖）。（王彩樺提供）

王彩樺（中）曾帶著兩個寶貝女兒到樂園玩。（王彩樺提供）

51歲「台灣濱崎步」王彩樺18日錄TVBS《女人我最大》提及兩個分別為高二及國三的寶貝女兒，雖然大女兒有張明星臉，神似港星袁詠儀，但卻沒有嚮往演藝圈，倒是16歲的小女兒，從小對音樂有興趣，愛吹直笛、彈吉他，王彩樺為此狠砸2萬8千元買吉他給小女兒練，為她未來演藝之路鋪路。最近國三畢業典禮，光榮拿下第4名「局長獎」，讓王彩樺在台下感動得痛哭流涕。

許多星二代紛紛把孩子送去國外讀書，問王彩樺會有此想法？她謙稱自己沒那麼有錢，但實質是不捨寶貝女兒離家太遠，一句「小孩快樂就好」，說到時若小孩想出國她也會放手，問及小孩可以跟黑人交往嗎？她立馬回答「為什麼不行？只要她喜歡，不管甚麼都OK啊」！最後「媽媽經」模式啟動，希望女兒們懂得保護自己，不要被傷害，交朋友要過濾就好，別太晚回家。

王彩樺透露一個月前錄影時受傷，因表演下腰、劈腿等動作，自虧年紀大拉到筋，嚴重到走路疼痛、歪一邊，腳也抬不高，目前靠吃藥及打針治療。但個性拼命三娘的她，無意間透露負傷蹬10cm高跟鞋練舞拍MV，問她是發片嗎？王彩樺支支吾吾地暗示下個月可能會發片。去年10月才開錄的華視《女王當家》今年2月份驚傳收攤，王彩樺透露最新進度，《女王》第二季企劃案過了，表示待疫情趨緩「等時間開錄」。

(中時 )