王少偉近日錄外景節目被女星瑪麗嘟嘴狂親，王少偉做效果「起生理反應」，兩人關係啟人疑竇。18日王少偉上TVBS錄《女人我最大》透露選擇另一半類型是要勤儉持家，被虧是否已有女友沒告知？王少偉喊冤：「我也希望她來認我，希望我有小孩，但都沒人來認我」！被問跟瑪麗有無單獨私約？他坦承有，但次數不多，他表示在節目裡大家都湊來湊去，最後也不把會說死，「看最後會不會湊對成功」。

身邊好友桃花接連紅不讓，好友小甜甜近期也終結單身，王少偉表示這件事他也是看新聞才得知，並由衷為她感到開心，「看到坦白是開心，她渴望愛情太久太久，我認識她的時候，她就懷抱著少女的夢想，但她一直以來都沒有好的戀情發展」他透露事後有跟小甜甜出來聚會，但朋友之間沒問太多，怕破壞剛萌芽的戀情，「感覺她是幸福的，有人照顧她就好」。

王少偉目前主持八大《世界第一等》與台視《綜藝3國智》，近日演出公視新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》，他坦言錄外景比演戲更難賺，原因是連日的太陽太猛毒，「你任何皮膚接觸到陽光都會壞掉」，表情痛苦地說，以前要曬一段時間皮膚才痛，現在照到就痛！王少偉虧《3國智》瑪麗與花花每次錄外景全身包得跟賣玉蘭花的一樣，戴口罩、戴帽子與墨鏡防曬，「至少有點職業道德露個眼睛，還好我們節目觀眾看習慣，不然不知道我們節目有女的」。

(中時 )