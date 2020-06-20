無緣參加本季復賽的勇士，如今總算迎來一項好消息！根據《The Athletic》記者史雷特20日爆料，勇士「浪花弟」克雷湯普生已從左膝前十字韌帶撕裂傷勢完全復原，在遵守聯盟防疫相關規定的前提下，浪花弟將可無限制參加所有訓練。

克雷湯普生是在上季總冠軍賽G6，不慎造成左膝前十字韌帶撕裂的重傷，隨後接受膝蓋手術，直到今年1月才開始進行無接觸的跑動投籃訓練，根據史雷特收到線報，克雷湯普生已在幾周前接到最終體檢報告，確定自己完全康復可以訓練。

由於目前美國新冠疫情延燒，聯盟還沒開放球員進行3對3或5對5的團隊訓練，加上勇士本季戰績位居聯盟墊底，根本沒有列在22支前往奧蘭多參加復賽的球隊當中，克雷湯普生也無須急著宣告傷癒復出，反正下季最快要到12月份才打。

不過隨著克雷湯普生滿血復活，搭配柯瑞手傷早已無礙，勇士「浪花兄弟」搭配卓雷蒙格林、本季從灰狼換來的威金斯，下個球季可望止跌回升，更重要的是勇士目前很有機會鎖定今年狀元籤，可望能在今年選秀會上找來年輕好手加盟。

(中時 )