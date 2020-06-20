由任嘉倫、張慧雯主演古裝奇幻新劇《暮白首》18日開播。任嘉倫過去演出《錦衣之下》「陸大人」獲高評價，2020年被選為螢幕曝光度最高男星，他在《暮白首》中1人分飾2角「那嵐岳」與「林敬」，睿智又風趣灑脫的性格，首集瘋狂開撩張慧雯，一起屋頂看星星、拉她手驗身、再滾床單，讓網友高喊「陸大人多跟林敬學學」。在幕後花絮中，任嘉倫私下個性與此角相似，再次告白「很開心馬上可以看到，我真的很愛這個角色」。

《暮白首》故事講述神秘的淩虛閣少閣主那嵐岳（任嘉倫 飾）化名林敬進入龍吟城，和龍吟城城主之女容嫿（張慧雯 飾）意外邂逅相愛，兩人相互扶持，揭開龍吟城的秘密與牽扯多年的迷案真相。

雖主線環繞驚險江湖，男女主角的甜寵互動更受吸睛，第一集林敬和容嫿便上演了在屋頂並肩看星星、坐式公主抱的高甜場景，儘管暗中有強敵環伺，更為兩人互動增添了別樣浪漫。因城內寶物「赤華珠」失蹤，林敬不甘遭懷疑，調皮地抓起容嫿的手，摸遍全身上下以證清白。不過容嫿並未消除懷疑，在送蠟燭之際搜林敬房間，卻被他逮的正著，趁勢威脅「你是否該主動一點，也讓我全身上下搜個清楚！」容嫿想躲卻不小心拉到床簾，兩人倒床上滾床單，既尷尬又好笑。

任嘉倫戲外還拿道具烤雞上演吃播帶貨秀，對著鏡頭狂推銷林敬烤雞「瞧一瞧、看一看啊」。接著對花絮鏡頭調皮表示：「花絮鏡頭對著我，我就不說話了」，卻表演起各種「配音」，少閣主運功時的聲音、假裝幫張慧雯蓋毯子，抖毯子的聲音、對鏡頭射發標的手勢與聲音，最勇敢的是還拿起導演對講機模仿「卡卡卡、這個不行」、「這個膚色不對」更沒想到下一秒導演真的過來了，只見倫表演王嘴裡喊著「完了！完了！」一邊往導演方向小跑步，逗趣的戲外互動可見劇組好感情。《暮白首》每週四至週日晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。

兩人爬上屋頂賞星。（愛奇藝台灣站提供）

任嘉倫多次保護張慧雯。（愛奇藝台灣站提供）

任嘉倫一人分飾兩角，淩虛閣少閣主那嵐岳與林敬。（愛奇藝台灣站提供）

張慧雯飾演龍吟城城主之女容嫿。（愛奇藝台灣站提供）

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