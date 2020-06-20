日前傳出，美國電動車製造商特斯拉(Tesla)CEO穆斯克(Elon Musk)出售旗下洛杉磯貝沙灣 (Bel Air)的一座豪宅，令市場感興趣的是，買家居然是大陸網路業名人、網易創辦人兼CEO丁磊，涉及金額為2,900萬美元（約台幣8.6億元）。

華爾街日報報導，穆斯克是在2012年以1,700萬美元購入上述豪宅，他在該區仍持有其他房產。不過，穆斯克今年5月1日曾經發出推文表示，正出售全部房產，自己將變成無擁有房子的人。

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