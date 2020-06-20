一直遭逢資金流困窘難題的「中國特斯拉」蔚來汽車，日前傳出有重量級金主願意斥資相助。大陸互聯網巨頭騰訊控股在今年6月增持了蔚來汽車的168萬股美國存托股份。

新浪財經20日報導，根據新的文件顯示，騰訊報告透過優先股所有權、可轉換票據和購買額外股份，持有蔚來汽車15.1％的股份。

在利多激勵下，蔚來汽車19日在紐約證交所的股票盤後一度上漲2.8％，過去一年該公司股價飆漲168％，而同期標準普爾500指數僅上漲5.9％。

(工商 )