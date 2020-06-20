金主救駕 騰訊斥資千萬美元增持蔚來汽車 13:072020/06/20 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一直遭逢資金流困窘難題的「中國特斯拉」蔚來汽車，日前傳出有重量級金主願意斥資相助。大陸互聯網巨頭騰訊控股在今年6月增持了蔚來汽車的168萬股美國存托股份。 新浪財經20日報導，根據新的文件顯示，騰訊報告透過優先股所有權、可轉換票據和購買額外股份，持有蔚來汽車15.1％的股份。 在利多激勵下，蔚來汽車19日在紐約證交所的股票盤後一度上漲2.8％，過去一年該公司股價飆漲168％，而同期標準普爾500指數僅上漲5.9％。 (工商 ) #蔚來汽車 #騰訊 #增持 #金主 #股份 也許您會感興趣 財經熱門新聞 全球聰明錢往哪跑？4國家股市狂到爆 - 財經 嚇！美股巨震700點 背後爆2大事激戰多空 - 財經 遭台積電斷供以為有救星！ 華為5G手機生產希望破滅 - 財經 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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