經濟部20日舉行交接典禮，新任經濟部長王美花上任，會後王美花受訪表示，會儘快與幕僚討論，預計兩周左右就會開始與產業界溝通，了解企業的聲音，政府盡全力來協助。

面對國際經濟前景不明狀況下，王美花說，國內產業有些有根本上的問題，這是未來中長期的工作要去改善，並且要去提升台灣的強項，並且增強台灣競爭力，台灣的ICT、伺服器產業在這次疫情當中業績是好的，持續增加台灣的能見度，不過國外的消費市場衰退造成業者接單困難，政府也要去因應這樣的情勢，讓廠商繼續做生意，會密切與廠商交換意見，把台灣產業帶出去。

王美花說，會與幕僚討論盤點後，要找那些廠商來「喝咖啡」，副院長沈榮津之前在經濟部時有個良好傳統，就是隨時與產業溝通，近距離的交換意見、清楚了解產業需要，到底政府要做那些事，這些經濟部都會繼續做。至於是那些產業與可能的開會時間，王美花說，會再盤點產業，經濟部會盡快與業界聯繫。

由於新任部長是由經濟部內升，目前有一個政務次長的空缺，被問到相關人選時，王美花說，會慎重考慮後提出合適的人，預計重點會擺在國際經貿上，不過確切人選還需要時間來討論。

(工商 )