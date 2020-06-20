周末最令天文迷著迷的大事，就是天文奇觀「日環食」將於台灣再現！根據沙羅週期推算，這次是繼2012年在台灣本島可看見的第二次機會，同一地區每次日食現象發生的間隔時間都不相同，若是錯過今年的6月21日，就要等到2215年，才能再次見到猶如－上帝金戒指的「日環食」奇景。

根據天文資料，本周日（6月21日）下午14：44分之後，由金門「初虧」開啟日食序幕，最後結束於17：26分於台東的日面「復圓」，全台各地將陸續出現日食，但只有金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區可看見壯觀罕見的日環食，其他地區則可見食分甚大的日偏食。

最佳觀日點是由北緯23.5度上下50公里。（圖／臺北市立天文科學教育館）

必定能看到日環食的嘉義，就有4大最佳觀測點，包含：嘉義市北香湖公園、嘉酒文創園區、嘉義市河濱運動公園及港坪運動公園；而台東池上鄉、東河鄉隆昌村以北至長濱鄉竹湖村以南的區域，其中又以成功鎮更是最合適的觀賞地點。另外全台可最早看到日環食的金門，也票選出十大觀賞景點，由烈嶼鄉貓公石休憩區奪冠。

各縣市行政區與外島日食時間表。（圖／臺北市立天文科學教育館）

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(中時電子報)