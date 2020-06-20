台北東區一群黑衣人15日下午在某髮廊聚眾滋事，帶頭的是自稱竹聯幫梅花堂的柯姓大哥，他不滿老婆疑似跟髮廊老闆走太近，撂小弟圍店鬧事；由於地點在鬧區，警方獲報火速到場，沒想到一名執勤員警急著趕路，在路口被保時捷撞飛，由於恰巧當天是警察節，該員警命大只受輕傷。

根據了解，15日傍晚5時許，員警騎機車鳴警笛穿過忠孝東路4段、大安路口，要趕去處理1起黑衣人糾紛時，遭直行的白色保時捷撞上，1員警當場彈飛，倒地不起，牙齒都被撞斷。由於15日當天是警察節，員警出車禍意外，有驚無險僅受輕傷，事後警察局長趕到醫院慰問同仁。

警方調查，當時員警要支援趕到的是東區一間髮廊，20名黑衣人在此聚集滋事，大聲叫囂怒麻，故意抹檳榔汁在牆上。帶頭的柯姓男子（35歲）是竹聯幫梅花堂大哥，綽號「阿忠」，他懷疑老婆和髮廊的陳姓老闆過從甚密，帶一票小弟到髮廊砸場鬧事，最後全被警方依《聚眾鬥毆罪》送辦。

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(中時電子報)