台東縣警察局刑事警察大隊懷疑楊姓男子持毒，18日晚間持搜索票至其住家搜索，並在住宅內發現安非他命，將楊男與其在場王姓友人帶回刑大訊問，王男卻在途中心臟病發，一度失去意識，所幸急救後已恢復正常，楊男案件則仍待釐清。

據了解，楊男被帶回刑大後，與王男在同間偵訊室訊問，王男起初配合調查，卻突然稱心臟不適，隨即失去意識倒地，警方則立刻通知消防局，救護人員到場後連忙將他送醫，所幸急救後確認已無大礙，王妻也被通知到場照顧丈夫。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)