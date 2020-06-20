日職昨日順利開幕，樂天金鷲隊開季一軍登錄名單僅26人其中4名洋將，低於今年規定上限31人、5名洋將，其中台灣選手宋家豪不再名單內引起球迷議論，好消息是今日樂天就將宋家豪升上一軍，搶下最後洋將名額，預計仍是主力牛棚投手。

今年由於受到疫情影響，日職除了縮短賽程之外，一軍洋將登錄名額也從4人放寬至5人，樂天陣中包含宋家豪在內共有6名洋將，不過開季名單僅有2投手夏格瓦、布森尼茲，以及2打者羅梅洛、布拉許，剩下2名洋將樂天球團選擇今日升上宋家豪補滿名額，而洋炮惠勒則從二軍開季。

宋家豪從2018年季中就成為球隊「勝利組」牛棚投手，去年也展現在危機時的壓制能力，48場登板、拿下40次三振、27個中繼點都寫下生涯新高，整年自責分率僅2.18，是樂天相當倚重的牛棚。

此外樂天也升上今日將先發的松井裕樹，他上一次先發是在2018年，53場登板僅2場先發，去年68場出賽也都是牛棚出賽，今日將掛帥對上歐力士。

(中時 )