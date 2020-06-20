新冠肺炎疫情重創航空市場，讓全球航空業咬牙苦撐，傳出長榮航空7月2日起將加收訂位服務費，中華航空的改票費用也會拉高。長榮回應，收費是因為系統業者的服務費提高，與疫情無關；華航則尚未回應。

長榮航空證實，國際航班將自7月1日起，於開票時隨票收取訂位服務費，每航段為美金5元，但是不佔位嬰兒票、會員酬賓機票、自香港出發者除外。

長榮強調，全世界航空公司的旅客訂位，均透過全球分銷系統（GDS）服務，過往相關費用均由航空公司自行吸收，但因該系統服務費逐年調升，歐美各主要航空公司基於使用者付費的概念，皆已分別對旅客收取訂位服務費。

華航表示，7月2日起推出更符合旅客需求及細緻化產品，不影響7月2日前已購票之旅客，細節將陸續於公司官網公告。

有旅遊網站已透露華航7月2日將上路的改票規定，以最便宜的票種精省（discount）來看，經濟艙改票手續費從4000元提高為6000元、豪華經濟艙改票手續費從2000元提高為3000元、商務艙改票手續費從2000元提高為3000元。退票手續費部分，經濟艙不可退票，豪經艙退票從3500元漲為6000元、商務艙退票從3500元漲為9000元。

(中時電子報)