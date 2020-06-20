總統府有意提名國民黨籍前台東縣長黃健庭擔任監察委員，並出任監察院副院長，引發各界反彈，連綠營內部反彈力道大，總統府原定昨下午舉行監委名單公布記者會臨時喊卡，外界解讀黃健庭可能被撤銷提名。民進黨立委許智傑今表示，個人認為撤銷提名機會不大，要看藍綠雙方以及總統的智慧。民進黨團總召柯建銘也說，人事案爭議考驗的是黃健庭的政治智慧；至於監察院人事名單是否可能異動，柯建銘僅說，再看一下，民進黨團有自己的想法，不過一切都依照程序進行。

黃健庭傳出將被提名為監察院副院長消息一出，不僅在野黨團炮轟反對，連綠營反彈聲量也大，多位綠委表態「反對」。對此，許智傑表示，如果蔡總統要繼續提名黃健庭的畫，可能要溝通再溝通，同時呼籲以後若有類似情況，總統可以跟立委們先討論，政策溝通超前部署。

針對監委提名黃健庭引發各界反彈，柯建銘受訪表示，這件事引發這麼大反彈始料未及，後續如何處理考驗黃健庭的智慧，「現在球不只在國民黨身上，也在黃健庭自己身上，再看一下就知道結果。」

立法院原定6月底召開臨時會，將行使監察院人事同意權投票，如今監委人事案延宕，是否會影響臨時會期程，柯建銘說，「再看一下」，民進黨團有自己的想法，會依照程序進行。

許智傑強調，監委同意權需要立法院過半數才能通過，所以蔡總統還需要跟立委們溝通，當然若有必要調整的話，這也是總統傾聽民意的結果，不會影響總統威信。

許智傑評估，府方主動撤銷對黃健庭的監委提名機會不大，後續要看藍綠雙方即總統的智慧，如何化解目前的爭議，希望未來可以藍綠和解，社會和諧，創造台灣的進步。

(中時 )