一連3天的中國全國人大常委會議今早閉幕。全國人大常委譚耀宗在會後表示，這次會議只是初審「港版國安法」草案，今天不會公開草案條文。尚未知下次會期。

被問到人大常委會是否在本月底加開會議，或者在8月份的下一次人大常委會議審議「港版國安法」，在北京出席會議的港區人大常委譚耀宗表示，未收到通知。

至於草案條文是否有需要作修改，因而未在今次常委會上表決，譚耀宗未有回應。

全國人大法工委日前在說明法律草案指出，草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等4類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。

基本法委員會主任沈春耀，今早乘座車抵達人民大會堂，另外，全國人民代表大會外事委員會主任張業遂到場時，沒有回應有關「港版國安法」是否在今日表決通過等提問。

除審議「港版國安法草案」外，這次會議還審議人民武裝警察法修訂草案、檔案法修訂草案，以及公職人員政務處分法草案審議結果的報告，官方暫時未公布相關的進展。

(中時 )