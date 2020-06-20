數字科技(5287)旗下「591新建案」統計，六都各行政區新建案及中古屋成交價，全台均有新案比中古屋便宜的行政區，其中更有區域新舊案價差超過3成。

591新建案統計1~5月六都各行政區新建案成交價(以開價85成計算)，再利用剃除特殊交易、車位價格「591實價登錄」功能，抓出屋齡5~10年的大樓成交價格，兩者相比後發現，全台共有15個行政區，新案成交價低於中古屋價格，除了價格低以外，新案貸款成數高，付款也相對輕鬆，因此可是說「買舊不如買新」。

其中，新舊案價差最多的行政區為台中北區，高達3成，該區塊為早期發展區域，有中友百貨、一中商圈等生活機能，對周邊房價有一定支撐性，目前區域內新案多是像是「皇普莊園」大型造鎮案，因量體大價格上能有一定讓利空間，想低門檻入主市區不失為是一個好選擇。

亞、季軍部分都是蛋白區塊，也有超過2成價差，桃園龍潭區大樓建案集中在市區，生活機能好，為吸引當地年輕人購屋，大樓主推小坪數產品，總價在500萬上下就能入手；新北八里區也是雙北市少見的成交價1字頭地區，近期新案量體都不小，基地上有上千坪水準，同時也規劃首購型產品，吸引當地年輕購屋族。

第4名為台南善化區，以往都是透天居多，大樓產品集中在LM重劃區，像是在地建商宇成建設在該區推出的小宅產品，1字頭房價吸引南科購屋人口；新北市新店區擠進前5名，區域新案房價價差不小，舊市區、央北重劃區房價已站穩6字頭，不過在安坑地區還找的到4字頭價格，且安坑輕軌已動工，目前沿線都有指標案登場，像是近K2站的「青森匯」規劃2~4房，打出早鳥價只要央北1/2價格，預計下個月即將公開。

台中的蛋白區潭子、大里也榜上有名，分居6、7名，潭子地區房市買盤主要當地加工區人口，相較之下預算有限，新建案價格平實，總價落在700萬元以內，大里部分因為下大里還在2字頭前段班的親民成交價，也是深受當地自住買盤喜愛。

同樣也是第7名的台南北區，有近1成的讓利幅度，該區為台南市中心地段，不僅擁有台南車站、新光、遠東百貨等機能，還有文元國小明星學區優勢，區內大樓建案多屬預售銷售，對於消費者壓力相對較輕搶進北區地段，今年指標新案為「遠雄北府苑」買方除了首購族以外，也有退休族群由透天換大樓買盤，總價落在千萬上下。

台北市唯一上榜的北投區為第9名，價差比例約8%，主要是綠地多的奇岩重劃區目前區域內多為大坪數餘屋銷售，因此價格彈性較大，成交價在6字頭，然而預售新案「公園大院」、「晴靚大地」小宅規劃，總價壓在1千萬出頭就能入手北市黃金門牌。

第10名則是高雄楠梓及仁武區，都是近年來的首購熱區，近期因為建設議題逐漸到位，房價看漲聲勢不斷，不過在楠梓高大特區有零星建案「悦讀天悦」推出廣告戶每坪15.8萬元拚去化，另外，仁武大樓案集中在澄德重劃區，1字頭房價目前區域內指標案「可麗都」518萬起，屬於低總價，未來還有遠見、名發建設準備進場，推案熱度不減。

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(中時電子報)