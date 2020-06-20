北韓16日炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，外界都擔心他們的下一步就是「動武」。而北韓官媒《朝中社》公布當局最新動態，已印刷大量印刷反南韓傳單，將展開大規模空飄傳單行動；值得關注的是，公布的照片中，印有南韓總統文在寅頭像的傳單被丟菸蒂，藐視意味濃厚。

《朝中社》日前證實北韓發射砲彈，炸毀兩韓聯絡辦公室大樓。接著又大膽放話，「我方有關部門順應要徹底討還人渣和縱容者犯罪代價的激怒民心。」象徵北韓人說到做到，讓外界相當擔心，南北韓衝突一發不可收拾。

《朝中社》今（20日）公布最新動態，表示因為南韓無視雙方協議與北韓人民的希望、期望，所以出版機構正大量印刷關於反南韓的傳單，對手官員將度過非常艱難的時期。報導提及，人民的報復聖戰已變成傳單鬥爭，這是為了譴責對手的罪惡行為所進行的行動，要讓南韓當局者知道背叛的代價。

《朝中社》還發布了幾張居民的照片，畫面中可以看到，民眾正戴著口罩細心整理傳單；其中，一張印有文在寅頭像的傳單，上面印著「都吃光了」，暗示南韓違反兩韓協議，且還被丟上抽過的菸蒂，藐視意味濃厚。

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(中時電子報)