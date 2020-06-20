國民黨台東縣前縣長黃健庭恐被正式提名為監察院副院長，引發綠營反彈，更讓外界傳出將影響前行政院副院長陳其邁的市長補選；對此，陳其邁今(20)日回應，選舉最重要的是在整個地方治理，怎麼樣加速地方建設的推動。

市長補選起跑後，陳其邁已連續兩天一早行程都安排在市場拜票。陳其邁表示，距選舉不到60天，要把握機會跟所有市民朋友見面，而到菜市場是最快且直接的方式，可以聽到很多市民對過去一年多來市政有哪些地方要快一點，哪一些要檢討。他說，直接跟民眾對話，民眾可以給很多寶貴意見，可以作為未來推動市政的參考，我很喜歡直接走到菜市場裡面。

現場媒體詢問，黃健庭的人事案是否會影響選情，陳其邁坦率回應，選舉最重要的是在地方治理，怎麼樣加速地方建設的推動，尤其今天到岡山地區最關心的是捷運路網興建，假如有機會進到市政府，會希望捷運路網興建能夠加速，尤其岡山到路竹站，希望能提早開通，讓整個北高雄從台南到高雄的科技走廊，能夠串成一片，其中最核心的交通樞紐，就是捷運。

對於監察院人事案，陳其邁表示，相信總統府對人選會做一個最符合社會期待的做法，監委人事送到立法院也有國會監督，黨內大家的聲音跟民眾的期待，總統府應該會作為考量，正式的名單公布之後，我們再來做人選的評論。

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(中時電子報)