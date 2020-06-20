隨著大環境的變化，跨國集團企業積極考慮活化大陸生產基地資產配置，如何策略調整大陸資產、保留中國大陸經營的彈性，並將利用率低的中國大陸不動產變現且安全匯至境外，已是目前台商的熱門議題。在大陸不動產交易必須提前進行交易安全設計，確保賣方權益的同時解決影響交易的關鍵問題，並且全程掌握執行程序，以順利完成大陸不動產交易。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務及稅務服務會計師段士良指出，在大陸不動產交易中，賣方偏好賣公司而買方偏好不動產交易，雙方偏好不同，而不動產交易執行過程可能遇到的問題，例如是土增稅的課徵風險、員工的資遣時機安排、帳上現金的合法處理、管委會對買方的稅收貢獻要求過高、當地村委的背書取得、土地現有租客的處理、工改工的土地用途變更、合建分屋的規畫、集體土地租約的處理等等千奇百怪的問題，如果遇到都需要一一解決。

再加上因為中國大陸工商法令與外匯管理的限制，台商必須先將大陸公司股權轉移至買方，再完成納稅申報及其他備案等程序後，中國大陸的銀行才會讓買方將錢由買方帳戶匯出，若中間環節發生問題，台商將面臨公司股權已經轉讓卻無法收取價款的窘境，多年心血可能付諸流水。

大陸不動產交易必須提前進行交易安全設計，確保賣方權益的同時解決影響交易的關鍵問題，並且全程掌握執行程序，以順利完成大陸不動產交易。

(時報資訊)