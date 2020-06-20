本月LME鎳價持續反彈，最高漲到每公噸1.3萬美元之上。隨著主要原料價格續漲，有助於支撐7月不鏽鋼盤價，加上全球疫情逐步趨緩有助帶動下半年市況緩步增溫。

不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)6月盤價續開高，其中，內銷盤價連續2個月開漲盤。不鏽鋼業者認為，今年最壞時機差不多已過去，並預期隨新冠肺炎疫情趨緩，遞延訂單回籠，加上台商回流建廠、中國擴大投資基礎建設商機加持，下半年營運可望比上半年好。

本季以來鎳價開低走高。5月LME鎳月均價回到每公噸1.2萬美元之上。隨著主要原料價格止跌，燁聯6月整體盤價開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第二個月上揚。另一大廠唐榮(2035)6月盤價也同步漲價。

燁聯整體6月內外銷盤價為平高盤，內銷部分，300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲1000元，430系基價與316附價持平；外銷部分，熱冷軋不鏽鋼產品視地區每噸價格漲0~30美元。

先前隨著鎳價止跌，燁聯5月盤價止跌回升，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。6月內外銷盤價為平高盤，漲幅趨緩。

下游加工廠彰源(2030)將於下周二(23日)於證交所場地舉辦法人說明會；第一季受到國際鎳價走跌，產品售價跟降影響，營運轉虧。第二季國際鎳原料價格跌深反彈，有助於營運改善，展望下半年隨著疫情趨緩，有機會帶動不鏽鋼市場回溫。

(時報資訊)