中衛口罩顏色眾多，吸引民眾搶購，今下午5點墊腳石將開賣中衛口罩，有古銅黑和麥飯石灰2色可選，前者是盒裝30入260元，後者為1包5入裝69元，另屈臣氏、康是美也都開賣醫用口罩，各大通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

中衛口罩特殊色！墊腳石今下午5點開賣。（摘自墊腳石購物網）

●墊腳石購物網

今（20日）下午5點開賣中衛口罩，「古銅黑」盒裝30入，售價260元；「麥飯石灰」5片裝，售價69元。

●蝦皮 24h

每天下午5點準時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色），售價399元。

【藥妝藥局】

●屈臣氏

實體門市在20與22日「匠心盒裝醫療口罩」陸續到貨，另網路商店則會在22和23日上午開賣「中衛口罩」，有酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉和軍綠等5色可選，每人限購1盒。

●康是美

實體門市開賣醫療用口罩，品牌依門市而定，每人限購1盒。

●躍獅藥局

部分門市有賣櫻桃紅色的中衛口罩，1包5入裝。

【超市賣場】

●光南大批發

實體門市販售「順易利」台灣製成人醫用口罩，盒裝50入，原價350元，搶購價269元，各門市到貨時間須視物流公司配送狀況而定。

●全聯福利中心

部分門市有販售深丹寧色的中衛口罩，1包3入，售價39元，每人限購1包，

(中時電子報)