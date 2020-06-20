受到近日太平洋熱高壓及沉降影響，造成大臺北地區氣溫炎熱，氣象局也發布了新北市橙燈高溫資訊，尤其今（20）日新北市，有持續出現攝氏三十六度以上高溫的機會。新北市消防局提醒民眾，預防高溫熱傷害有三保，保持涼爽、保持喝水、保持警覺。

另外，民眾也要留意家中長者狀況，出門請備妥防熱傷害五裝備，包括太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、水瓶、防曬乳等，只要發現身體不適，就要立即撥打119電話求助。

新北市長侯友宜表示，市府已於今天上午十時啟動防熱機制，執行公共場所防熱宣導措施，運用回收處理水進行分隔島、公園植被灑水保護及市區路面灑水降溫作業，應該約能降低達攝氏十度的環境溫度，並維持二至三小時。

新北市災害防救辦公室主任謝政達說明，市府除持續各公共場所進行防熱宣導措施，提醒市民保持警覺，並啟動下述防熱機制項目，包括市區主要道路、公園及分隔島植被灑水保護措施。里長、社工及員警加強獨居老人問安關懷、加強街友聚集點防熱宣導，並提供避暑場所資訊。

市北市府其他防熱機制措施包括：檢視戶外作業業者有關勞工防熱處置作為、加強長期照顧管理中心個案訪視、運用市場廣播宣導攤商補充足量水分、加強攤商及食品業者注意食材保存衛生管理的稽查輔導、119線上醫療指導員加強熱傷害症狀指導協助以及加強學校醫療保健等防熱工作等。

消防局長黃德清則呼籲，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，例如體溫升高、皮膚變紅、心跳加速，而且出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等症狀，務必進行急救五步驟，「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

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(中時電子報)