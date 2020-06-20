艾德史塔福教觀眾各種野外求生的絕技。（Discovery提供）

隨著疫情趨緩，防疫新生活大肆展開，民眾在家悶久了，紛紛往戶外山林跑。但夏天到來，蚊蟲、溪水、毒蛇…危險無所不在，一定讓很多人感到困擾。Discovery頻道特別推出節目《求生這5招》，教授你獨門野外求生秘訣 ! 野外求生第一要務就是尋找水源及食物；此外，還要有就地生火的本領，同時，尋找可遮避所也是一大要事。《求生這5招》收錄Discovery頻道《求生鐵人雙拍檔》、《原始生活21天》、《單挑求生高手》裡的內容，每一集都會策劃「前5名」的精采片段，從徒手當魚餌或是用藤蔓做成蟹籠等…，看求生專家們使出渾身解數獲取食物，展現各自的求生本領。

此次節目主題為「打獵充飢」，前特種部隊生存專家麥可霍克和他的電視記者太太露絲為果腹，與身長近6尺的鱷魚搏鬥，鱷魚也如願成為他倆的大餐。有地表最強男人之稱的貝爾吉羅斯也在節目中示範「混水摸魚」的本事－徒手當作魚餌吸引鯰魚上勾，果然不一會立即遭鯰魚強吻、狠狠咬住貝爾的手指，經驗老道的貝爾迅速將手拔開，雖然鮮血淋漓，但也開心捕獲一頓大餐。

節目除蒐羅各種精彩求生片段外，也邀請艾德史塔福教大家各種野外求生的絕技。艾德特別在節目中示範如何用兩根木棍輕鬆將火點燃，原來第1步「選材」就很重要。選材的工作若做的好，生火的技術就成功了一大半。除了乾燥是首要條件外，筆直的外型及稍軟的內芯也很重要，若不確定挑選的木材是否合適，也可用指甲壓壓看。第2步則是「製造V 型刻痕」，這樣才可以讓木屑堆積在凹槽裡形成很棒的餘燼，第3步則是要「掌握氣流」，留意在吹氣時務必將火絨球捧在嘴巴上方，這樣氣流就會往上，等暗白色煙升起時，就代表成功了。

6月20日起每週六晚間9點，Discovery《求生這5招》帶領觀眾體驗生活最原始的樣貌。

(中時 )