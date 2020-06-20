電影「2012」的天崩地裂情節出現在真實生活中！美國南達科他州(South Dakota)黑鷹市(Black Hawk)一戶人家，日前發現家門前的車道石板底下草坪「破了個洞」，而且洞越破越大，大到深不見底，後來到洞裡一探，發現竟然是一座廢棄礦坑，面積直徑約600公尺， 綿延整個社區，足以蓋12棟房子。

據《News Lagoon》報導，這個大洞從4月27日開始不斷陷落，當地的洞穴調查小組「Paha Sapa Grotto」到洞裡一探究竟，才知下面竟是一個老舊的廢棄礦坑。

洞穴調查小組發現，這是一座1920年被廢棄的石膏礦場，洞穴中有叉道、水道，甚至還有1輛汽車，一群人拿著探照燈測量洞穴長度，推測約有609公尺寬，範圍超過地面上的超過12棟房子。

社區內居民打算向建商求償3500萬美元（約10億台幣）補償性賠償，以及4000萬美元（約11億千萬台幣）的示範性賠償。

(中時電子報)