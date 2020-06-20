台東縣前縣長黃健庭獲提名監察院副院長人事案，引發藍綠反彈。台南市長黃偉哲今天說，就黨派不論，他認為台東縣前縣長黃健庭是不錯的城市治理者，至於接受監察院副院長提名的部分，目前尚未公布，但最重要的是要「尊重各界的想法」。

黃偉哲說，從另一個角度來看監察院的這個位子，監察院其實是準司法權，所以還是要尊重社會各界的想法或朝野各界的想法，也要尊重總統的提名權、相信總統正式提名的時候，會顧及各方聲音及當事人的主觀意願，綜合考量，但目前還尚未公佈；不便發表其他意見。

(中時 )