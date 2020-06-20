監察院副院長人事爭議 黃偉哲：尊重各界聲音 12:592020/06/20 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲（右2）認為，台東縣前縣長黃健庭是不錯的城市治理者。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣前縣長黃健庭獲提名監察院副院長人事案，引發藍綠反彈。台南市長黃偉哲今天說，就黨派不論，他認為台東縣前縣長黃健庭是不錯的城市治理者，至於接受監察院副院長提名的部分，目前尚未公布，但最重要的是要「尊重各界的想法」。 黃偉哲說，從另一個角度來看監察院的這個位子，監察院其實是準司法權，所以還是要尊重社會各界的想法或朝野各界的想法，也要尊重總統的提名權、相信總統正式提名的時候，會顧及各方聲音及當事人的主觀意願，綜合考量，但目前還尚未公佈；不便發表其他意見。 (中時 ) #監察院 #黃健庭 #副院長 #黃偉哲 也許您會感興趣 政治熱門新聞 曾被馬英九提名監院副手 沈富雄喊：蔡英文高招！ - 政治 高市長補選 他一算驚爆：國民黨找這人真的可以贏 - 政治 許淑華爆韓國瑜將有「計畫」 她分析：將導致嚴重後果！ - 政治 罷免韓國瑜害到自己人？網：或許一開始就錯了… - 政治 「罷免王浩宇」連署站竟遭施壓關門 陳學聖怒：這就是民主嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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