雞排妹（鄭家純）因姣好外型與常和粉絲互動的直率個性，吸引一票網友支持，最近她自曝升格為「包租婆」，不僅幫租客買好全新家電，還幫忙拜地基主，她曬出拜拜照片，引來網友指正她犯了兩大錯，雞排妹見此也回應：「我是錯誤示範」。
雞排妹早先開網路節目《深夜保健室》大方聊性知識，先前談到乳暈雷射，她坦言自己做過這療程，但痛到超乎想像，「色素淡化的極限是恢復到國中時期的顏色」，起初一個月打一次，之後半年回診一次保養即可，引來網友自稱看過她的走光照稱真的是粉紅色，她回應：「碰巧我最近有在學習生命靈數，感應到樓主的是0487」。
近日，雞排妹在IG分享，自己的家純小屋兩周前「佛系出租」成功，之所以稱「佛系」是因為她從翻修到買家電都一手包，「如果有好房東大賞，朋友說我可以入圍了」，簽約當天她還幫忙拜了地基主，卻引來網友指正拜地基主「雞腿不能切，而且要兩份」，分別給地基主公、地基主婆，雞排妹知道後也回說：「好的，謝謝」，「我是錯誤示範，要整隻雞腿」。
(中時電子報)
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