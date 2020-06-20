民進黨執政後，針對性的制定了黨產條例，更在政黨法第43條限期2年強迫政治團體轉型政黨，否則就要廢止立案，但又強迫政黨每四年就要推派候選人參選。種種作為均引發學界質疑，認為恐涉及違法，為此中華民國憲法學會、21世紀基金會與奔騰思潮今天舉辦座談會，會上學者痛批這些立法嚴重侵犯憲法保障的結社自由、言論自由，政府又無法舉證出立法的必要性，明顯違憲。

前司法院副院長蘇永欽質疑，憲法保障結社自由，但像婦聯會這樣經許可組成並運作多年的團體，在民進黨執政下竟被強迫轉型成政黨否則就會被解散，算哪門子的結社自由？況且同樣在結社自由保護的範圍，關心政治的人民團體有下定決心角逐政權者，也有只願意關注影響政治走向和具體議題者，國家憑甚麼強制所有立案政治團體不改組政黨就下架？就算全盤調整人民團體法制而先一律廢止立案，保護無過失的人團地位已唯恐不及，又憑甚麼強制廢止立案的人民團體解散並進行財產清算？這根本就是公然霸凌人民結社自由的條文。

政大法學院副教授廖元豪也說，這些規定形同禁止「非政黨之政治團體」存在，並侵犯「不結社之自由」(不組黨)、侵犯「政治結社組織與方法」(政黨或政治團體是否推舉候選人)、侵犯人民「政治活動之方式選擇自由」，政治上的結社與行為自由應受最高保障，國家對政治行為、組織設限，應受最嚴格的憲法審查，根據我國大法官解釋479號，限定社團名稱，侵犯結社自由，釋字644號也指出，限定結社主旨與目的，侵犯結社自由。美國聯邦最高法院1981年判決也宣告，州法強制政黨必須採取「開放式初選」制度，違憲。因此他主張人民應有「以推舉候選人以外之方式參與政治」、「非以推舉候選人之方式而推動政治主張」之權利，政黨法43條的目的不明，受段更逾越必要範圍。

世新大學法學院客座教授高思博指出，多黨制或多個政治團體是健全我國民主政治不可或缺的制度，憲法增修條文第5條也規定，只有政黨或政治團體的目的或行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，才能由大法官組成憲法法庭加以解散。政黨法授權內政部將政治團體廢止立案，違法權力分立原則，更危害民主制度。此外政黨法43條規定政黨產清算後，如有剩餘歸屬國庫，更親和憲法保障之財產權。該條條文同時違反憲法保障的言論、結社自由以及財產權保障和比例原則規定，內政部據此作出的處分顯然違憲而無效。

成大法學院教授蔡志方也說，人民有組黨的權利，但是沒有組黨的義務；有參政的權利但沒有參政政黨才能參政的義務；有表達意見的基本權利，而不是參加政黨才能表達政治意見。

另外針對黨產條例，高思博質疑，依照黨產條例第5條，不用黨產會舉證，政黨或附隨組織的殘產就被推定為不當黨產，該法並未區分不同時期的法律規定，一律推定為不當黨產的作法，違反憲法的信賴保護原則、既得權保障及期待可能性原則。而且如果政黨因為財產被國家剝奪，無法支付黨工薪水，也無法支付參選或競選的花費，顯然無法推派成員參選，破壞間接民主的落實與憲政制度。

蔡志方則痛批，黨產條例違反禁止個案立法的法治國家原則(德國基本法第19條明定禁止個案立法)，也違反憲法保留與權力分立原則。

(中時 )