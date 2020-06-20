永記造漆（1726）去年特股盈餘4.21元，20日召開股東常會，通過每股配發3.2元現金股息，並改選7席董事，現任董座張德仁續任董事長，董事會並聘任陳弘偉續任總經理。
永記7席新當選董事，其中4席一般董事，包括張德仁、張德雄、張德盛、以及吳小燕，3席獨立董事包括詹進義、吳建勛、以及莊碧陽。
永記2019年全年營收約79.40億元，微幅年減1.26％，每股盈餘約4.21元，年減約8.68％，累計今年前5月營收約31.35億元，比去年同期也只小跌1.50％。
董事長張德仁表示，雖然2020年上半年，全球面對新冠肺炎（COVID-19）疫情衝?，但，永記因為產品多元化，沒有產業集中的問題，因此，有能力吸收疫情打?，比起其它產業的表現，相對比較穩健。
張德仁指出，如果今年下半年疫情不再爆發、或有外在環境的利空，永記的營運可望回到正常軌道。
(工商 )
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