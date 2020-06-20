新冠病毒並沒有消失，疫情第二波在北京捲土重來，牛津經濟研究院新冠疫情追蹤小組認為，巴西、美國、印度和菲律賓的疫情其實仍處於第一波浪潮之中，現在不適合放寬限制，以避免進一步推高疫情波峰，甚至擴大浪潮。雖然如此，該小組最新調查46個主要經濟體對於疫情的管制措施，估計到今年8月，大多數經濟體將取消最嚴格的限制。

牛津經濟研究院指出，充分放鬆封鎖是經濟復甦的第一步，沒有解封、沒有需求動能，從2月至今，大部分經濟體已初步開放封鎖，放寬了一些限制，這些短期活動可以迅速帶來景氣反彈。

但是，該院團隊強調，放寬限制並不能保證社會隔離的結束，目前是肇因於民眾對於感染的恐懼，嚴重限制經濟與消費活動，這個現象需要等待醫學的進步，例如疫苗的開發，才能降低新冠病毒的威脅。

對於短期景氣的反彈速度，牛津經濟研究院認為，其實觀察每個消費者的行為也能動見微觀，個人選擇如何在疫後恢復貼近原來的消費方式，將是經濟第二階段復甦的重要關鍵。只是，該團隊也估測，第二波疫情對一般民眾的「風險感知」會下降，尤其來自確診案例的數量減少而更明顯，就像過去的大流行病一樣。

(工商 )