每個人的命盤都受著生肖、星座、姓名等各式因素影響，而「艾菲爾老師」在粉絲專頁中就特別整理4生肖「一結婚就帶財」特質；伴侶若是沒有牢牢抓好這四個生肖女，那可就虧大了，自己沒有財運那就要娶個好老婆，助自己富貴！

第四名丶生肖羊

羊給我們的第一個印象就是溫馴丶可愛，屬羊的女孩則是十二生肖中最為溫柔丶甜美，簡單來說就是「最女孩」的女孩，跟羊咩咩們相處總讓人感到如沐春風，她們除了個性溫柔，還樂於助人，自己也因為平常累積的好印象丶好人緣，總是事業運旺盛，每個人生關卡都會出現貴人適時伸出援手，讓自己能夠在財運上不斷爆發。

和心地善良的羊咩咩在一起，小倆口不會互相猜忌，感情好，有好心情拚事業。羊咩咩也會借助自身的好人緣丶好人脈幫助伴侶，對於個性拘謹的男生來說，對於活絡朋友圈，有著極大的助益。家和萬事興正是對羊咩咩最好的寫照，她懂得如何讓家庭和樂丶讓財神常駐！這些特質直接讓屬羊的女孩，成為「一結婚就帶財」的生肖。若是男生主動分手那可真是虧大了～

天然的金鈦晶是全方位的水晶之王，補足你欠缺的好運。

第三名丶生肖雞

生肖雞也是吉祥的象徵，雞鳴代表著邪氣退散丶陽氣漸生的好寓意。生肖屬雞的女孩，通常個性敏銳丶善於打理家中財務丶統合家裡成員，有大家長的氣勢。常說「不鳴則已，一鳴驚人」正是生肖屬雞女孩的寫照，儘管年輕時尋覓自己喜歡的人丶事丶物，累積實力，憑藉著過往的經驗與敏銳的直覺，最終能找出正確的方向，拼湊出自己喜歡的生活方式與人生。

對於男生而言，若是能夠和屬雞的女孩在一起，猶如吃下定心丸，因為有條理的她們，會把家務打理得井井有條，財務分配也十分靠譜，一結婚，就能讓家裡的積蓄不斷增加。尤其是喜歡在外面闖事業，但理財丶持家沒有概念的大男人，不讓屬雞的女孩從身邊錯過，將成為你人生中最正確的的選擇，而人生中第二正確的事，或許是在婚後直接上繳工資卡給她幫你好好把關丶好好理財！這些特質直接讓屬雞的女孩，成為「一結婚就帶財」的生肖。若是男生主動分手那可真是虧大了～

有升官需求的人可以配戴竹子造型或金雞造型的天然翡翠。

第二名丶生肖龍

龍在華人文化中絕對是祥瑞的象徵，常常也是十二生肖里最威風的圖像，在神話中，龍騰雲駕霧丶呼風喚雨，所以父母通常對生肖屬龍的子女期望特別高，也給予更多的栽培，這些都讓生肖龍更有魅力丶有才華丶在團體里成為魅力領袖，吸引著志同道合的夥伴，成為人生贏家。

生肖龍能屈能伸，同甘共苦丶不離不棄，若有幸能娶到生肖龍妻子，可比三國時得臥龍鳳雛，有她在身邊參作意見，必定能在事業上一飛沖天。她能提供老公在心靈上與實質上的支持，兩人互相扶持鼓勵，甚至並駕齊驅，讓婚後生活積極有活力，讓家中的財富不斷增加，財富滾滾而來，也讓老公運勢大開丶財氣更旺。這些特質直接讓屬龍的女孩，成為「一結婚就帶財」的生肖。若是男生主動分手那可真是虧大了～

錢包中養天然的翡翠貔貅，招財守財，咬錢入袋。

第一名丶生肖鼠

若仔細想想，老鼠是極其聰明與勤奮的動物。從生肖的角度來看，屬鼠的女孩通常個性積極，設定好目標後會規畫策略，用最聰明丶有效率的方式達成目標，常常是閨蜜間的智囊丶公司里的能臣丶爸媽的好幫手，更是婚姻中的好伴侶。

屬鼠的女孩有著堅定的意志，不輕言放棄，財務管理上，懂得開源節流，懂得累積，若是較隨性丶愛好自由的男生娶到了生肖鼠的女孩，那可就像中了大彩票。肖鼠女對目標的靈活規劃與堅持到底的執行力，可以幫老公在事業上有所助益，懂得節儉累積，再規劃到能創造出價值的項目上，讓兩人年紀輕輕，就有機會創業的狹縫中，成功鑽出一條事業的康莊大道。這些特質直接讓屬鼠的女孩，成為「一結婚就帶財」的生肖。若是男生主動分手那可真是虧大了～

天然的葡萄石屬木，守護健康丶正財、正姻緣。

(中時電子報)